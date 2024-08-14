بالفيديو - غارة اسرائيلية تستهدف آلية عند مفرق بلدة العباسية - قضاء صور

غارة اسرائيلية تستهدف آلية عند مفرق بلدة العباسية pic.twitter.com/nFvmxVwKDo
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 14, 2024
غارة اسرائيلية تستهدف آلية عند مفرق بلدة العباسية pic.twitter.com/nFvmxVwKDo
علّق التيار الوطني الحر في بيان على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب ابراهيم كنعان معرباً عن استغرابه "أن يلجأ أي نائب ملتزم بحزبه الى عقد مؤتمر صحافي للحديث عن شؤون حزبه الداخلية".
بري :سياسة الإغتيالات الإسرائيلية العابرة للحدود وارتكاب المجازر اليومية في غزة ولبنان تدلل على تصميم إسرائيل المضي بالتصعيد العسكري وافشالها اي مسعى لوقف الحرب