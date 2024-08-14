بالفيديو - غارة اسرائيلية تستهدف آلية عند مفرق بلدة العباسية - قضاء صور

علّق التيار الوطني الحر في بيان على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب ابراهيم كنعان معرباً عن استغرابه "أن يلجأ أي نائب ملتزم بحزبه الى عقد مؤتمر صحافي للحديث عن شؤون حزبه الداخلية".