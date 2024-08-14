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محليات

ميقاتي استقبل هوكشتاين: مدخل الحل هو في وقف اطلاق النار بغزة

2024-08-14 | 07:17
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ميقاتي استقبل هوكشتاين: مدخل الحل هو في وقف اطلاق النار بغزة
ميقاتي استقبل هوكشتاين: مدخل الحل هو في وقف اطلاق النار بغزة

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين ظهر اليوم في السرايا ، في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والوفد المرافق.

 وحضر عن الجانب  اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشاران  السفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.

في خلال الاجتماع أكد ميقاتي "ضرورة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وتهديداتها وان مدخل الحل هو في وقف اطلاق النار في غزة، وتطبيق قرارات مجلس الامن لا سيما القرار 1701 الذي يضمن استقرار الجنوب".

بدوره اكد هوكشتاين"ان العمل يجري على مختلف المستويات الديبلوماسية وفي كل العواصم لانجاح الحل الديبلوماسي الذي دعا اليه الرئيسان الاميركي والمصري وامير قطر، وستتم مناقشته في اجتماعات الدوحة التي تبدأ غدا وستستمر اياما عدة".

وأمل" في التوصل الى وقف اطلاق النار في غزة مما سيساهم في وقف وتيرة التصعيد في الجنوب".

كما اعتبر "ان القرار 1701 هو ضمانة الاستقرار في الجنوب".

ميقاتي استقبل هوكشتاين: مدخل الحل هو في وقف اطلاق النار بغزة

محليات

ميقاتي

هوكشتاين

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