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محليات

التيار يرد على كنعان: كان الأحرى به أن يكون مثالاً للالتزام بالانظمة الحزبية وبسياسة التيار

2024-08-14 | 07:34
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التيار يرد على كنعان: كان الأحرى به أن يكون مثالاً للالتزام بالانظمة الحزبية وبسياسة التيار
التيار يرد على كنعان: كان الأحرى به أن يكون مثالاً للالتزام بالانظمة الحزبية وبسياسة التيار

علّق التيار الوطني الحر في بيان على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب ابراهيم كنعان معرباً عن استغرابه "أن يلجأ أي نائب ملتزم بحزبه الى عقد مؤتمر صحافي للحديث عن شؤون حزبه الداخلية".

واضاف التيار في بيانه: "كان الاجدر بالنائب ابراهيم كنعان ان يقوم، حرصاً على التيار، بأي مسعى جدي بشأن "لمّ الشمل" داخل اروقة التيار المفتوحة للنقاش وليس بحركة استعراضية في الاعلام، وهو المدرك جيداً انه ما دقّ باباً الّا ووجده مفتوحاً امامه.

كذلك كان الأحرى به أن يكون مثالاً للالتزام بالانظمة الحزبية وبسياسة التيار، وليس محرّكاً لحالة سياسية خارجة عن النظام والأصول".

واضاف البيان: "امّا وقد فعل، فإنه مدعو الى الالتزام والانضباط داخل التيار لأنه على دراية تامّة بالاجراء القائم داخله بما يتعلّق بوجوده داخل المجلس السياسي، وقد اصبح خارجه، وداخل الهيئة السياسية .

ويؤكد التيار ان قيادته منفتحة على الجميع من ضمن احترام انظمة التيار ومبادئه وسياسته ومؤسسته وليس من خلال ابتداع انظمة ومفاهيم حزبية جديدة."

التيار يرد على كنعان: كان الأحرى به أن يكون مثالاً للالتزام بالانظمة الحزبية وبسياسة التيار

محليات

ابراهيم كنعان

الوطني الحر

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