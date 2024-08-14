حصيلة محدّثة لغارة مفرق العباسية.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة

وفيها ان عدد الجرحى بلغ سبعة عشر شخصا من بينهم اربع حالات حرجة، وقد تم توزيع الجرحى على مستشفيي جبل عامل وحيرام وفق التالي:- مستشفى جبل عامل استقبل إحدى عشرة إصابة (١٠ لبنانيين - سوري) من بينهم ٣ حالات حرجة (من بين الحالات شاب يبلغ من العمر ١٧ سنة يتم نقله حاليا" الى مستشفى الرسول الاعظم)، إضافة إلى ٧ حالات طوارىء (من بينهم شاب ١٦ سنة وطفلة ٨ سنوات) وحالة دخول عادي مستقرة.- مستشفى حيرام استقبل ٦ اصابات (٢ لبناني - ٣ سوري - ١ فلسطيني) ومن بين الاصابات امرأة لبنانية حالتها حرجة والخمسة الآخرون تم علاجهم في الطوارئ.