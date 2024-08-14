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وزارة الصحة: شهيدان و4 جرحى بحال حرجة إثر الغارة الإسرائيلية على بلدة مرجعيون في حصيلة أولية غير نهائية
2024-08-14 | 13:13
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وزارة الصحة: شهيدان و4 جرحى بحال حرجة إثر الغارة الإسرائيلية على بلدة مرجعيون في حصيلة أولية غير نهائية
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