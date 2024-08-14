وزارة الصحة: شهيدان و4 جرحى بحال حرجة إثر الغارة الإسرائيلية على بلدة مرجعيون في حصيلة أولية غير نهائية

النائب ميشال دويهي لـ"الجديد": لقاء نواب المعارضة مع هوكشتاين جاء بناء على طلب من الأخير وكان واضحاً خلال اللقاء ان هناك اهتماماً كبيراً من الادارة الاميركية بوقف اطلاق النار في غزة وفي جنوب لبنان