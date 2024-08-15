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محليات

عن أجواء المباحثات التي اجراها هوكشتاين بالامس.. هذا ما كشفته المصادر لـ"الجمهورية"

2024-08-15 | 01:41
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عن أجواء المباحثات التي اجراها هوكشتاين بالامس.. هذا ما كشفته المصادر لـ&quot;الجمهورية&quot;
عن أجواء المباحثات التي اجراها هوكشتاين بالامس.. هذا ما كشفته المصادر لـ"الجمهورية"

كشفت مصادر مطلعة على اجواء المباحثات التي اجراها الموفد الأميركي اموس هوكشتاين لـ"الجمهورية" انها شهدت عرضاً مفصّلا للتطورات التي تسارعت في الفترة الأخيرة. في ضوء ما قامت به اسرائيل من خطوات عدوانية خطيرة، على الضاحية الجنوبية واغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية في طهران.

واكدت المصادر ان الموفد الاميركي لم ينقل اي تهديدات او تحذيرات خلافا لما تردد عبر بعض القنوات والمحطات، بل كان النقاش معه هادئا وصريحا، عبّر خلاله عن مخاوف واضحة بأنّ احتمالات اشتعال الحرب تبقى قوية جدا، في غياب الحل السياسي الذي يوفّر الأمن والاستقرار في منطقة الحدود الجنوبية، ويؤمّن عودة سكان الجنوب اللبناني والمستوطنات الاسرائيلية الى بيوتهم بأمان.

واشارت المصادر الى أن الاساس من زيارة هوكشتاين في هذا التوقيت هو التأسيس المسبق على الاختراق المتوقع في مفاوضات الدوحة، وتحضير الاجواء للانتقال سريعا الى مفاوضات الحل السياسي على جبهة جنوب لبنان، وبالتالي فإن جوهر هذه الزيارة السريعة، ليس محاولة وقف اطلاق النار على الجبهة الجنوبية، فالوسيط الاميركي أكد استحالة الوصول الى هذا الامر قبل وقف اطلاق النار في غزة، بل محاولة ابقاء الوضع على جبهة الجنوب محصورا في نطاقه القابل للسيطرة، ومنع تفاقمه الى حدّ ينعكس بصورة سلبية على مفاوضات الدوحة.

ولفتت المصادر الى أنّ "مقاربة هوكشتاين لصورة الوضع القائم عكست رغبة اميركية في احتواء او ضبط او منع ردّ "حزب الله" على "اسرائيل"، او ثني الحزب عن هذا الرد". حيث بدا متهيبا من احتمالات تصاعد التوتر في جنوب لبنان، وركز تكررا على الدعوة الى تجنّب القيام بأي عمل يؤدي الى تصعيد الموقف أكثر.

وقالت المصادر ان خلاصة زيارة هوكشتاين أنّه نقل رسالة واشنطن إلى كلّ الاطراف تتلخص بأنها لا ترغب في أن تتوسع دائرة الصراع او في أن تتورّط المنطقة في حرب واسعة. وأنّه لا ينبغي التصعيد من أي طرف كان. منبهة الى ان استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه من منازعات ومواجهات، نتيجته إدامة الصراع وحالة من عدم الاستقرار، واستمرار المعاناة.

 

عن أجواء المباحثات التي اجراها هوكشتاين بالامس.. هذا ما كشفته المصادر لـ"الجمهورية"

محليات

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