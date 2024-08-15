الراعي في قداس عيد انتقال السيدة العذراء: رئيس الجمهورية هو وحده رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس عيد انتقال السيدة العذراء في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان، الى أن "مريم مكرّمة في المسيحيّة والإسلام، وقد أُقرَّ عيد بشارتها عيدًا وطنيًّا في لبنان. إنّه أحد العناصر الجميلة التي تجمع بين اللبنانيّين. إنّ الأمور التي تجمع بين المسيحيّة والإسلام عديدة، فيجب العودة إليها وتثميرها في حياتنا الوطنيّة، وهي الأساس لنظام التعدّديّة الثقافيّة والدينيّة في لبنان، ولكنّها تعدّديّة في الوحدة. ونعني بالتعدّديّة التنوّع. وهذه ميزة أساسيّة في نظام لبنان السياسيّ".