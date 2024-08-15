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محليات

ابراهيم بيرم عن مفاوضات الدوحة : هناك 5 عروض "كُتبت بحبر أميركيّ" وقُدّمت للحل لكن نتنياهو أفشلها

2024-08-15 | 06:07
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ابراهيم بيرم عن مفاوضات الدوحة : هناك 5 عروض "كُتبت بحبر أميركيّ" وقُدّمت للحل لكن نتنياهو أفشلها

شدد الصحافي ابراهيم بيرم في اتصال مع الجديد على ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامنين تنياهو يفشل كل العروضات التي تقدم لوقف الحرب في غزة

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ابراهيم بيرم عن مفاوضات الدوحة : هناك 5 عروض "كُتبت بحبر أميركيّ" وقُدّمت للحل لكن نتنياهو أفشلها

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بو حبيب: لبنان متمسك بالتمديد لولاية اليونيفيل
11:23

بو حبيب: لبنان متمسك بالتمديد لولاية اليونيفيل

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الذي يزور لبنان في إطار الجهود لتهدئة التوترات في المنطقة ومنع التصعيد، والذي تزامنت زيارته مع استئناف شركات الطيران الفرنسية تسيير رحلاتها الى بيروت. وعقد الوزيران لقاء ثنائيا تم خلاله استعراض الوضع في جنوب لبنان والمساعي الجارية حاليا للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة، ولا سيما المحادثات التي تجري في الدوحة اليوم، بالاضافة الى مسألة التمديد لليونيفيل. تبع اللقاء الثنائي اجتماع موسع ضم إلى الوزيرين أعضاء الوفد الفرنسي وسفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو.

11:23

بو حبيب: لبنان متمسك بالتمديد لولاية اليونيفيل

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الذي يزور لبنان في إطار الجهود لتهدئة التوترات في المنطقة ومنع التصعيد، والذي تزامنت زيارته مع استئناف شركات الطيران الفرنسية تسيير رحلاتها الى بيروت. وعقد الوزيران لقاء ثنائيا تم خلاله استعراض الوضع في جنوب لبنان والمساعي الجارية حاليا للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة، ولا سيما المحادثات التي تجري في الدوحة اليوم، بالاضافة الى مسألة التمديد لليونيفيل. تبع اللقاء الثنائي اجتماع موسع ضم إلى الوزيرين أعضاء الوفد الفرنسي وسفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو.

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