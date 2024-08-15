دويهي يكشف تفاصيل عن لقاء نواب المعارضة مع هوكستين: هناك سعي كبير للإدارة الأميركية لوقف اطلاق النار

وتابع: " كنواب معارضة جددنا التأكيد على ان اي امر بمستوى حرب يجب ان يكون هناك منطق دولة او مؤسسات تتعاطى معه وبالتالي على الحكومة حتى لو كانت حكومة تصريف اعمال ان تتحمل مسؤوليتها في ظل غياب رئيس الجمهورية ".

واضاف: "اكدنا خلال اللقاء على ضرورة تطبيق القرار 1701 "، معتبراً الموفد الاميركي تحدث خلال اللقاء "بلغة الواقع فيما يحصل بالمنطقة ما يعني ان ردات الفعل يمكن ان تكون خطيرة والامور تحتاج الى تروي وهدوء وعلى الناس تحمل مسؤولياتها".

وتابع دويهي : "كلبنانيين علينا مسؤولية بأن يتم انجاز وقف اطلاق النار ووقف الحرب وتنفيذ القرار 1701 ".