بالفيديو - درون إسرائيلية في أجواء بلدة ياطر وعبارات تحريضية

تحليق درون إسرائيلية فوق بلدة ياطر تبث عبارات تحريضية عبر مكبرات الصوت "جنة السنوار ولا جحيم نصرالله" pic.twitter.com/CIkTbUlVsV
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 15, 2024
تحليق درون إسرائيلية فوق بلدة ياطر تبث عبارات تحريضية عبر مكبرات الصوت "جنة السنوار ولا جحيم نصرالله" pic.twitter.com/CIkTbUlVsV
افادت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان انه "بعد انتشار تقرير عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ عن باتيسيري في برج حمّود لا تستوفي منتجاته الشروط الصحّيّة، دهمت دوريّة من مكتب المتن - جبل لبنان في أمن الدولة المحلّ، برفقة موظّف من وزارة الاقتصاد، وأقفلت المحلّ بسبب انتهاء صلاحيّة بعض منتجاته، وأخذت عيّنات من بعضها الآخر لفحصها في المختبرات المتخصّصة.
جاء في صحيفة "الأنباء الكويتية":
جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":