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محليات

بالفيديو - درون إسرائيلية في أجواء بلدة ياطر وعبارات تحريضية

2024-08-15 | 15:29
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بالفيديو - درون إسرائيلية في أجواء بلدة ياطر وعبارات تحريضية
بالفيديو - درون إسرائيلية في أجواء بلدة ياطر وعبارات تحريضية

تحليق درون إسرائيلية فوق بلدة ياطر تبث عبارات تحريضية عبر مكبرات الصوت "جنة السنوار ولا جحيم حسن نصرالله"

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بالفيديو - درون إسرائيلية في أجواء بلدة ياطر وعبارات تحريضية

محليات

إسرائيل

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