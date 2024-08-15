بالفيديو - رد من أهالي بلدة ياطر على العدو عبر مكبرات الصوت في المسجد

"لبيك يا نصرالله".. هكذا رد أهالي بلدة ياطر على العدو الإسرائيلي عبر مكبرات الجامع pic.twitter.com/yZkw8WcUjN
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 15, 2024
"لبيك يا نصرالله".. هكذا رد أهالي بلدة ياطر على العدو الإسرائيلي عبر مكبرات الجامع pic.twitter.com/yZkw8WcUjN
افادت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان انه "بعد انتشار تقرير عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ عن باتيسيري في برج حمّود لا تستوفي منتجاته الشروط الصحّيّة، دهمت دوريّة من مكتب المتن - جبل لبنان في أمن الدولة المحلّ، برفقة موظّف من وزارة الاقتصاد، وأقفلت المحلّ بسبب انتهاء صلاحيّة بعض منتجاته، وأخذت عيّنات من بعضها الآخر لفحصها في المختبرات المتخصّصة.
جاء في صحيفة "الأنباء الكويتية":
جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":