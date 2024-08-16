وزير الخارجية المصري في بيروت: دعم واستراتيجية لتهدئة الأوضاع

يصل بيروت صباح اليوم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي حيث يلتقي بكل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اللبنانية ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب



وأفادت مصادر مطلعة بأن الزيارة تأتي في إطار التحركات المصرية الرامية لخفض التصعيد بالمنطقة ومنع تطور الوضع في جنوب لبنان إلى مستوى الحرب الشاملة، وهو ما يتكامل مع جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة.



وأفادت المصادر أن الوزير المصري سينقل للمسئولين اللبنانين رسالة دعم من مصر للشعب والدولة اللبنانية في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية.