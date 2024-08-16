مصادر حزب الله: رسائل فيديو "عماد 4" تكمن بأن أي محاولة لاستباق قدرات المنشآت ستفشل لأنها جزء من سلسلة منشآت غير معروفة بداية ونهاية وترقيمها 4 يعني أن ما هو مخفي أعظم