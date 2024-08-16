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وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي من عين التينة: نقلت للرئيس بري رسالة دعم من مصر إلى لبنان حيث أن الأمن والاستقرار في البلد يمثلان مصلحة مصرية وعربية
2024-08-16 | 05:22
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وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي من عين التينة: نقلت للرئيس بري رسالة دعم من مصر إلى لبنان حيث أن الأمن والاستقرار في البلد يمثلان مصلحة مصرية وعربية
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وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي من عين التينة: نقلت للرئيس بري رسالة دعم من مصر إلى لبنان حيث أن الأمن والاستقرار في البلد يمثلان مصلحة مصرية وعربية
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