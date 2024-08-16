وزير الخارجية المصري من عين التينة: ندين سياسة الاغتيالات ونؤكد دعمنا لوحدة وسلامة لبنان

هيئة البث الإسرائيلية: وزير الخارجية الأميركي يصل إلى إسرائيل الأحد المقبل

هيئة البث الإسرائيلية: وزير الخارجية الأميركي يصل إلى إسرائيل الأحد المقبل

هيئة البث الإسرائيلية: وزير الخارجية الأميركي يصل إلى إسرائيل الأحد المقبل

القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار في الفريق المفاوض: شهدنا تقليصا كبيرا في الفجوات بين إسرائيل وحماس