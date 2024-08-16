رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع: أهلنا في الجنوب يعانون من مأساة هائلة وكل المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية يعيشون في حالة قلق

النائبة غادة أيوب للجديد: الفيديو الذي انتشر لي ليس مسرباً وهو منشور على صفحتي منذ 4 ايام وعلى صفحة القوات اللبنانية في جزين وهو حصل يوم السبت 26 تموز وهي ذكرى خروج الدكتور جعجع من المعتقل