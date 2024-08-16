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جعجع لـ بو حبيب: أنت وزير خارجية لبنان ولست مسؤولاً عن غزة ولا يجب ربط لبنان بأحداث القطاع "وجودك هنا ليس لتكون صدى لحزب الله"
2024-08-16 | 06:16
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جعجع لـ بو حبيب: أنت وزير خارجية لبنان ولست مسؤولاً عن غزة ولا يجب ربط لبنان بأحداث القطاع "وجودك هنا ليس لتكون صدى لحزب الله"
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