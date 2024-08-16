بري وعبد العاطي: دعم مصري للبنان ونداء لوقف العدوان على غزة

وأشاد الرئيس بري بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وأثنى على الدور التاريخي لمصر وتضامنها الدائم مع لبنان. وأكد أن القضية الفلسطينية هي الجذر الأساسي للصراع في المنطقة، مشدداً على أهمية دعم حقوق الفلسطينيين وإيجاد حلول للأزمات الإقليمية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن دعم مصر الثابت للبنان، مؤكداً أن استقرار لبنان هو مصلحة مصرية وعربية. وناقش عبد العاطي مع بري الأوضاع الصعبة في المنطقة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لوقف التصعيد في غزة.

وأضاف أن مصر تدين السياسات الاستفزازية، بما في ذلك أي انتهاك لسيادة لبنان، وتعبر عن رفضها للعدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت وأعمال الاغتيال.

وفي ختام الزيارة، أكد عبد العاطي التزام مصر بدعم لبنان والعمل على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، معتبرًا أن ذلك هو الأساس لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.