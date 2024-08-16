حزب الله يصطحب تل أبيب بجولة في باطن الارض



إلى "الجرد الذي يختزن الصواعق"، اصطحب حزب الله تل أبيب بجولة في باطن الارض حيث شيدت مدينة العماد اربعة وعلى مسطح الدوحة التفاوضي انتهت محادثات اليومين إلى حقل ألغام جديد، اختصرت حركة حماس مفاعيله بأن ما أبلغت به من نتائج لا يتضمن الالتزام بما اتفق عليه في الثاني من تموز، وأكدت رفضها الشروط الجديدة التي وضعتها إسرائيل في الاتفاق المقترح بالدوحة، فيما نقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤول أمني أن المقترح الأميركي غير مقبول تماما بالنسبة لنتنياهو، وأضاف المسؤول: من المؤسف خداع مواطنينا بالأوهام ولا نؤيد المبالغة بالتفاؤل بالمفاوضات

