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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: القصف المدفعي الذي طال بلدة الخيام أدى إلى إصابة مواطن بجروح
2024-08-16 | 14:27
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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: القصف المدفعي الذي طال بلدة الخيام أدى إلى إصابة مواطن بجروح
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