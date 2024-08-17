وزارة الصحة: حصيلة غارة وادي الكفور ترتفع إلى عشرة شهداء بينهم امرأة وطفلاها وإصابة خمسة آخرون بعضهم في حالة حرجة

النائب سليم عون لـ الجديد: عندما تكون عضوًا في حزب أو تيار معيّن يتوجب عليك الالتزام رغم الصعوبات وبشأن ترشيحي في الانتخابات المقبلة "لوقتها وما بستقتل على أي موقع"