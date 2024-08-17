مطلوب بمذكّرات عدّة في قبضة الأمن

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت المطلوب "ع. م" على طريق عام رياق بعلبك، وبحقه مذكرات عدة.