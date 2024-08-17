بالفيديو - مراسل الجديد يعاين الأضرار في مدينة النبطية

من مدينة النبطية في جنوب لبنان، حيث استشهد 10 أشخاص وأصيب 3 في غارة إسرائيلية على مبنى سكني، مراسل الجديد يعاين الأضرار والخسائر المادية pic.twitter.com/kPYmRCd7o1
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 17, 2024
من مدينة النبطية في جنوب لبنان، حيث استشهد 10 أشخاص وأصيب 3 في غارة إسرائيلية على مبنى سكني، مراسل الجديد يعاين الأضرار والخسائر المادية pic.twitter.com/kPYmRCd7o1
قال الصحافي سيمون أبو فاضل إن "التيار هو أحد أحزاب هذه السلطة الذي وصل إلى العهد ولم يكن ناجحاً بل كان فاشلاً " مشيراً إلى أن "الخلافات داخل التيار هي خلافات تنظيمية داخلية وليست سياسية".
أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا بوزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في التطورات الامنية المستجدة في الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقف دورة العنف.