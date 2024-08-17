بالفيديو - مراسل الجديد يعاين الأضرار في مدينة النبطية

قال الصحافي سيمون أبو فاضل إن "التيار هو أحد أحزاب هذه السلطة الذي وصل إلى العهد ولم يكن ناجحاً بل كان فاشلاً " مشيراً إلى أن "الخلافات داخل التيار هي خلافات تنظيمية داخلية وليست سياسية".