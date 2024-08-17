إعادة التغذية التدريجية من مصلحة الليطاني لمحطات ضخ المياه بالجنوب

تابع مدير مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب هاني قبيسي، مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بتوجيه من بري، موضوع تزويد محطات الضخ لمياه الشفة والري في محافظتي الجنوب والنبطية بالطاقة الكهربائية المنتجة من معامل الليطاني المائية، وذلك بعد توقف المعامل الحرارية بسبب نفاد مخزون الغاز اويل.