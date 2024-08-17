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محليات

إعادة التغذية التدريجية من مصلحة الليطاني لمحطات ضخ المياه بالجنوب

2024-08-17 | 11:21
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إعادة التغذية التدريجية من مصلحة الليطاني لمحطات ضخ المياه بالجنوب
إعادة التغذية التدريجية من مصلحة الليطاني لمحطات ضخ المياه بالجنوب

تابع مدير مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب هاني قبيسي، مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بتوجيه من بري، موضوع تزويد محطات الضخ لمياه الشفة والري في محافظتي الجنوب والنبطية بالطاقة الكهربائية المنتجة من معامل الليطاني المائية، وذلك بعد توقف المعامل الحرارية بسبب نفاد مخزون الغاز اويل.

 

واثمرت المتابعة مع المدير العام لمصلحة الليطاني والجهات المعنية في كهرباء لبنان إعادة التغذية التدريجية لخطوط الخدمات العامة التي تغذي محطات الضخ في أقضية النبطية وصور ومرجعيون، وجرى التأكيد على المعنيين بالتوزيع في كهرباء لبنان بحصر التغذية بخطوط الخدمات العامة لضمان ثبات الشبكة وتوفير الطاقة الكهرومائية لسائر خطوط الخدمات العامة و المرافق العامة في سائر المحافظات.

إعادة التغذية التدريجية من مصلحة الليطاني لمحطات ضخ المياه بالجنوب

محليات

نبيه بري

مصلحة الليطاني

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