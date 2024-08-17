فيديو - حزب الله ينشر مشاهد من عملية إستهداف كريات شمونة وبيت هلل

🔽 - حزب الله ينشر مشاهد من عملية إستهداف مستوطنة كريات شمونة وثكنة بيت هلل pic.twitter.com/CeVOOsiWCB
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 17, 2024
🔽 - حزب الله ينشر مشاهد من عملية إستهداف مستوطنة كريات شمونة وثكنة بيت هلل pic.twitter.com/CeVOOsiWCB
تفاصيل جديدة تكشفت عن عمليّة اغتيال القياديّ الكبير في حزب الله فؤاد شكر، بعد استهداف إسرائيلي لمبنى سكني في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الطيران الاستطلاعي والمسّير كثف من تحليقه ليل امس وحتى ساعات الصباح الاولى فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري.