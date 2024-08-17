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محليات

فيديو - حزب الله ينشر مشاهد من عملية إستهداف كريات شمونة وبيت هلل

2024-08-17 | 16:41
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فيديو - حزب الله ينشر مشاهد من عملية إستهداف كريات شمونة وبيت هلل
فيديو - حزب الله ينشر مشاهد من عملية إستهداف كريات شمونة وبيت هلل

حزب الله ينشر مشاهد من عملية إستهداف مستوطنة كريات شمونة وثكنة بيت هلل.

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فيديو - حزب الله ينشر مشاهد من عملية إستهداف كريات شمونة وبيت هلل

محليات

حزب الله

كريات شمونة

ثكنة بيت هلل

إسرائيل

جنوب لبنان

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