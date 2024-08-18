"الأنباء الكويتية": الديبلوماسية منصبّة لمنع توسّع الحرب
أكّد مصدر لصحيفة "الأنباء الكويتية" أنّ الحركة الديبلوماسية النشطة، التي شهدتها بيروت، خلال الأيام الماضية، نجحت في تحقيق بعض التهدئة، لتجنب تصعيد الوضع، في ظل ما تحقق في محادثات الدوحة.
وأوضح المصدر أنّ "حزب الله الذي يؤكّد باستمرار على أنّ قراره بالرد على اغتيال المسؤول العسكريّ الأرفع لديه فؤاد شكر، لم يربطه يومًا بنتائج اجتماعات وقف اطلاق النار".
وقال: "غير أنّ الأجواء الإيجابية، التي أوحتها الدول المعنية في شأن المحادثات انسحبت على الوضع اللبنانيّ وإن تركت بعض القلق لدى الكثيرين، الذين كانوا يتوقعون الإعلان عن اتفاق".