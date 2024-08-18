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محليات

فؤاد شكر.. صحيفة تكشف تفاصيل إغتيال "الشبح"

2024-08-18 | 02:36
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فؤاد شكر.. صحيفة تكشف تفاصيل إغتيال &quot;الشبح&quot;
فؤاد شكر.. صحيفة تكشف تفاصيل إغتيال "الشبح"

تفاصيل جديدة تكشفت عن عمليّة اغتيال القياديّ الكبير في حزب الله فؤاد شكر، بعد استهداف إسرائيلي لمبنى سكني في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة فإن عملية الاغتيال تضمنت اختراق الشبكة الداخلية لحزب الله بالإضافة إلى مكالمة هاتفية أوصلت شكر إلى الطابق السابع من المبنى الذي يعيشُ ويعمل فيه أيضاً.
وقالت الصحيفة إنَّ "إسرائيل قتلت شبحاً"، في إشارة إلى شكر، مشيرة إلى أنَّ الأخير كان "أحد أهم الشخصيات في تاريخ حزب الله، لكنهُ عاش حياة تكادُ تكون غير مرئية".
وتابعت: "لقد ظهر الرجل قليلاً في التجمعات الصغيرة للحزب مع كبار المسؤولين. وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام، حضر شكر جنازة ابن أخيه الذي قضى خلال المواجهات مع "إسرائيل"، علماً أنه شارك في هذه المراسم لبضع دقائق فقط. كذلك، كان وجه شُكر مجهولاً إلى حدّ أن الشبكات الإعلامية اللبنانية نشرت صوراً مزيفة له بعد وفاته".
التقرير يكشفُ أيضاً أن شُكر أمضى يومه الأخير بمكتبه ضمن الطابق الثاني في المبنى الذي قصفته "إسرائيل" في الضاحية الجنوبية، بينما كان يعيشُ في الطابق السابع بنفس المبنى وذلك لتجنب الحاجة إلى التنقل كثيراً.
وكان شكر بحسب الصحيفة أحد مؤسسي حزب الله، وهو صديق موثوق به منذ فترة طويلة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. وتضيف أنه على مدى الأشهر العشرة الماضية، كان يقود المناوشات المكثفة المتزايدة عبر الحدود مع "إسرائيل".
وأضاف تقرير للصحيفة أنّ نصرالله ذكر أنّ شكُر تحدّث معهُ قبل ساعات فقط من اغتياله.. وذكر أنه "عشية تنفيذ عملية الإغتيال، قال مصدر في حزب الله للصحيفة إن شكر تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص قال له إنه سيأتي إلى المبنى الذي يقطنه وتحديداً إلى شقة الطابق السابع، وحوالى الساعة الـ7.00 مساء يوم 30 تموز، قصفت إسرائيل المكان، ما أسفر عن وفاة شكر وزوجته وسيدتين أخريين وطفلين".
ونقلت الصحيفة عن مصدر حزب الله قولهُ إنَّ طلب صعود شكر إلى الطابق السابع، حيث يسهل على "إسرائيل" قصفه، جاء من "شخصٍ ربما اخترق شبكة الاتصالات الداخلية لحزب الله".
كما ذكرت الصحيفة، بحسب المصدر، أن "حزب الله وإيران يواصلان التحقيق في الفشل الاستخباراتي الذي حصل، ويعتقدان أنّ "إسرائيل" تمكنت من التغلب على دفاعات الحزب باستخدام تكنولوجيا وأدوات قرصنة أكثر تقدُّماً".
وقالت مصادر صحفية إن "القيادي المستهدف في ضاحية بيروت بحجم عماد مغنية"، وترددت حينها أنباء عن أنه فؤاد شكر المستشار العسكري لنصر الله و"مدير مشروع دقة الصواريخ في حزب الله".

فؤاد شكر.. صحيفة تكشف تفاصيل إغتيال "الشبح"

محليات

حزب الله

فؤاد شكر

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