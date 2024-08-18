فيديو - آثار الدمار عقب الإستهداف الإسرائيلي في بلدة شبعا

آثار الدمار عقب الإستهداف الإسرائيلي في بلدة شبعا pic.twitter.com/qCjuTaXRlE
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 18, 2024
آثار الدمار عقب الإستهداف الإسرائيلي في بلدة شبعا pic.twitter.com/qCjuTaXRlE
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أعلنت اليونيفيل ان "ثلاثة جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل كانوا في دورية أصيبوا صباح اليوم بجروح طفيفة عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين، في جنوب لبنان".