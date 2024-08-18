بالفيديو - الجديد تعاين حركة الوافدين إلى مطار بيروت

الجديد تعاين حركة الوافدين إلى مطار بيروت pic.twitter.com/Zlr8l8iJGh
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 18, 2024
الجديد تعاين حركة الوافدين إلى مطار بيروت pic.twitter.com/Zlr8l8iJGh
تلقى وزير الطاقة والمياه وليد فياض اتصالاً من نظيره الجزائري محمد عرقاب عبّر خلاله عن رغبة بلاده، بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، بمساندة لبنان في تأمين الوقود لتخطي أزمته من خلال تزويده بهبة من الغاز اويل، تُحدد كميتها وفقًا للمحادثات التي سيستكملها الطرفان. وقد ثمّن الوزير فياض مبادرة الجزائر التي لطالما وقفت الى جانب لبنان، ولم تألوَ جهدًا، دولةً وشعبًا ومؤسسات،للمساهمة في نجدته ومساعدته في ازماته، تماماً كما العراق الشقيق، المتضامن مع لبنان في كل أزماته والمستمر في تزويده بالفيول للنهوض بقطاع الطاقة
صدر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي: