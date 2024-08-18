مراسل الجديد: الطيران الحربي شن غارة استهدفت بلدة قبريخا

اشارت حركة "حماس" الى انها تعاملت بكل مسؤولية مع جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر ومع كل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا وإبرام صفقة تبادل للأسرى، حرصا على حقن دماء شعبنا، ووضع حد لحرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية التي ترتكبها حكومة وجيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. كما أبدت الحركة موافقتها على مقترح الوسطاء في 6-5-2024، ورحبت بإعلان الرئيس بايدن، وبما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتجاوبت مع المقترح الذي عرضه الوسطاء، ووافقت عليه بتاريخ 2-7-2024.
صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيتا الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 18-8-2024 مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة."
وقع اشكال وتضارب بالأيدي بين عائلتين مسافرتين من مطار رفيق الحريري الدولي، قوى الامن الداخلي تدخلت لفض الاشكال وقامت باتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.