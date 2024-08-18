السرايا اللبنانية تنعي الشهيد "فادي قاسم كنعان"
أصدرت السرايا اللبنانيّة لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي، بياناً، جاء فيه:
"بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفُّ السرايا اللبنانيّة لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي الشهيد البطل فادي قاسم كنعان "جهاد" مواليد عام 1985 من بلدة شبعا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً بتاريخ 18 أيلول 2024 دفاعاً عن لبنان وإسناداً لمقاومة غزّة الشريفة.
إنَّ السرايا اللبنانيّة لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي تعاهد كل وطنيٍ وشريف بأنها ماضية في الذّود عن الوطن كل الوطن، حتى تحقيق النصر والتحرير لكل الأرض المحتلة".