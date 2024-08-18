بالفيديو - اشكال كبير بين عائلتين في مطار بيروت

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— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 18, 2024
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اشارت حركة "حماس" الى انها تعاملت بكل مسؤولية مع جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر ومع كل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا وإبرام صفقة تبادل للأسرى، حرصا على حقن دماء شعبنا، ووضع حد لحرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية التي ترتكبها حكومة وجيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. كما أبدت الحركة موافقتها على مقترح الوسطاء في 6-5-2024، ورحبت بإعلان الرئيس بايدن، وبما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتجاوبت مع المقترح الذي عرضه الوسطاء، ووافقت عليه بتاريخ 2-7-2024.
صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيتا الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 18-8-2024 مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة."
تستمر الإتصالات السياسية والإجتماعات الدبلوماسية الحكومية بعيدا من الأضواء، مع تكثيف الإتصالات بين الأمس واليوم لاحتواء التصعيد، ومعالجة أزمةِ الكهرباء شديدة الخطورة في الظرف الحالي، فبعد التواصل مع رئيس الوزراء البريطاني، استكمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاته الخارجية وتحديدا مع الجزائر في مسعى لتأمين الفيول، على أن يستأنفَ رئيسُ الحكومة تواصله الخارجي بعيدا عن الأضواء، وبحسب المعلومات فإن لبنان لا يزال في دائرة الخطر الضيقة، ولا ضمانات خارجية أو دبلوماسية تردع العدو الاسرائيلي عن استهداف لبنان، وعليه كل الحراك يدور في فلك لجم العدو ومنع أي تصعيد قد يؤدي الى ما لا تُحمَد عقباه.