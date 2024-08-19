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محليات

الحزب يحبط محاولة تسلّل لمجموعة إسرائيلية.. ويُشعل ثكنة زرعيت

2024-08-19 | 01:11
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الحزب يحبط محاولة تسلّل لمجموعة إسرائيلية.. ويُشعل ثكنة زرعيت
الحزب يحبط محاولة تسلّل لمجموعة إسرائيلية.. ويُشعل ثكنة زرعيت


صدر عن حزب الله البيان التالي:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي وعند رصد تسلل مجموعة من جنوده إلى حرش حدب عيتا، تصدى ‏لها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 واستهدفوها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".   ‏ 
ولاحقاً، صدر عن الحزب بيان آخر: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في ‏محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها".   ‏ 
 
الحزب يحبط محاولة تسلّل لمجموعة إسرائيلية.. ويُشعل ثكنة زرعيت

محليات

حزب الله

إسرائيل

جنوب لبنان

ثكنة زرعيت

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