الحزب يحبط محاولة تسلّل لمجموعة إسرائيلية.. ويُشعل ثكنة زرعيت



صدر عن حزب الله البيان التالي:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي وعند رصد تسلل مجموعة من جنوده إلى حرش حدب عيتا، تصدى ‏لها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 واستهدفوها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة". ‏

ولاحقاً، صدر عن الحزب بيان آخر: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في ‏محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها". ‏

