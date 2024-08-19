لبنان يشكو خرق جدار الصوت الإسرائيلي إلى مجلس الأمن!

بناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور عبد الله بو حبيب، تقدمت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك بشكوى إلى مجلس الأمن تتعلق بخروقات الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية، بما في ذلك العاصمة بيروت.

وفي نص الشكوى، أدان لبنان هذه الانتهاكات التي تعتبر خرقاً صارخاً لسيادة لبنان ومجاله الجوي، وللقرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2006. كما نبهت الشكوى إلى انتهاك هذه الأفعال لأحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي، خصوصاً تلك التي تهدف إلى ترويع المدنيين وبث الذعر بينهم، مما يؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع مثل الأطفال.