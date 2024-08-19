مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: مواطن نقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي نتيجة مضاعفات صحية خطيرة نتجت عن تنشقه الفوسفور الذي اطلقه العدو الإسرائيلي قبل 4 أيام على بلدة الخيام

توجه وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال رئيس لجنة الطوارئ الوزارية، إلى بلدة الهبارية وقرى العرقوب إحياء لليوم العالمي للعمل الإنساني. وقال في تصريح"من الهبارية وقرى العرقوب الصامدة:" نتذكر شهداء العمل الإنساني الذين سقطوا على يد الاحتلال الاسرائيلي: 21 من العاملين في المجال الإغاثي والصحي سقطوا في جنوب لبنان في الأشهر العشر الماضية، 7 منهم في الهبارية، شهداء الواجب الإنساني. ونتذكر كذلك كل الشهداء وخصوصاً الإعلاميين والمدنيين والأطفال، في فترة هي الأكثر دموية على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني لم نشهدها من قبل إن في غزة او جنوب لبنان، مع عدم اكتراث او أي احترام للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيلي".