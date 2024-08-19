"المقاومة".. عين تراقب ويد على الزناد

انسل بنيامين نتنياهو من الصفقة بفرض شروطه، وبوكالة غير قابلة للعزل تولى الوسيط الأميركي تغليفها على شكل مقترح جديد واستخرج له بطاقة تعريف بالفرصة الأخيرة، ومثل نتنياهو تسلل جنوده إلى حرج حدب عيتا الحدودي في جنوب لبنان، حيث المقاومة: عين تراقب ويد على الزناد فتعلم الجنود للمرة الثالثة ان معركة البر ليست نزهة ولن تكون ففي ضربة مرتدة ردت المقاومة عند خط النار على جبهة عيتا، مجموعة من الجنود الإسرائيليين إلى أعقابهم بعد محاولة تسلل جديدة، وأمطرت ثكنات عسكرية في الجليل الغربي بالمسيرات الانقضاضية والقذائف المدفعية فأوجعت وأصابت وقتلت، وليست كل ثالثة.. ثابتة.