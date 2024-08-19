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محليات

"المقاومة".. عين تراقب ويد على الزناد

2024-08-19 | 13:14
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&quot;المقاومة&quot;.. عين تراقب ويد على الزناد
"المقاومة".. عين تراقب ويد على الزناد

انسل بنيامين نتنياهو من الصفقة بفرض شروطه، وبوكالة غير قابلة للعزل تولى الوسيط الأميركي تغليفها على شكل مقترح جديد واستخرج له بطاقة تعريف بالفرصة الأخيرة، ومثل نتنياهو تسلل جنوده إلى حرج حدب عيتا الحدودي في جنوب لبنان، حيث المقاومة: عين تراقب ويد على الزناد فتعلم الجنود للمرة الثالثة ان معركة البر ليست نزهة ولن تكون ففي ضربة مرتدة ردت المقاومة عند خط النار على جبهة عيتا، مجموعة من الجنود الإسرائيليين إلى أعقابهم بعد محاولة تسلل جديدة، وأمطرت ثكنات عسكرية في الجليل الغربي بالمسيرات الانقضاضية والقذائف المدفعية فأوجعت وأصابت وقتلت، وليست كل ثالثة.. ثابتة.


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الحزب نعى الشهيد حسين علي حسين سليمان من بلدة طربيخا
15:55

الحزب نعى الشهيد حسين علي حسين سليمان من بلدة طربيخا

صدر عن حزب الله البيان التالي: بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي حسين سليمان "ملاك" مواليد عام 1988 من بلدة طربيخا وسكان بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

15:55

الحزب نعى الشهيد حسين علي حسين سليمان من بلدة طربيخا

صدر عن حزب الله البيان التالي: بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي حسين سليمان "ملاك" مواليد عام 1988 من بلدة طربيخا وسكان بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

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