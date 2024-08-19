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محليات

بالفيديو - انفجارات ضخمة اثر الغارات الإسرائيلية قرب بعلبك

2024-08-19 | 15:14
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بالفيديو - انفجارات ضخمة اثر الغارات الإسرائيلية قرب بعلبك
بالفيديو - انفجارات ضخمة اثر الغارات الإسرائيلية قرب بعلبك

انفجارات ضخمة اثر الغارات الإسرائيلية قرب بعلبك


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بالفيديو - انفجارات ضخمة اثر الغارات الإسرائيلية قرب بعلبك

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البستاني: حلّ معضلة النافعة أصبح قريباً
03:17

البستاني: حلّ معضلة النافعة أصبح قريباً

عقد اجتماع عمل في وزارة الداخلية بحضور معالي الوزير بسام المولوي ومحافظ بيروت مروان عبود ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط والصناعة النائب فريد البستاني ورئيس لجنة الأشغال العامة سجيع عطية ورئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية ابراهيم منيمنة ومستشار وزير الداخلية لموضوع النافعة العميد المتقاعد فارس فارس ومدير مصلحة تسجيل السيارات 'النافعة' في الدكوانة الرائد محمد عيد، تمحور اللقاء حول كيفية تحسين أداء عمل هيئات إدارة السير في الدكوانة وباقي المراكز. وتمحور النقاش حول ثلاث نقاط أساسية.

03:17

البستاني: حلّ معضلة النافعة أصبح قريباً

عقد اجتماع عمل في وزارة الداخلية بحضور معالي الوزير بسام المولوي ومحافظ بيروت مروان عبود ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط والصناعة النائب فريد البستاني ورئيس لجنة الأشغال العامة سجيع عطية ورئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية ابراهيم منيمنة ومستشار وزير الداخلية لموضوع النافعة العميد المتقاعد فارس فارس ومدير مصلحة تسجيل السيارات 'النافعة' في الدكوانة الرائد محمد عيد، تمحور اللقاء حول كيفية تحسين أداء عمل هيئات إدارة السير في الدكوانة وباقي المراكز. وتمحور النقاش حول ثلاث نقاط أساسية.

"بالجرم المشهود".. قوى الأمن توقف مروج مخدرات في محلة الكفاءات
03:01

"بالجرم المشهود".. قوى الأمن توقف مروج مخدرات في محلة الكفاءات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الدّاخلي، عن شخص مجهول الهويّة يقوم بترويج ​المخدرات​ في محلّتي ​المريجة​ والكفاءات والمناطق المجاورة"، موضحةً أنّ"بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: :ه. ق." (من مواليد عام 2006، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق في مجال السّرقة".

03:01

"بالجرم المشهود".. قوى الأمن توقف مروج مخدرات في محلة الكفاءات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الدّاخلي، عن شخص مجهول الهويّة يقوم بترويج ​المخدرات​ في محلّتي ​المريجة​ والكفاءات والمناطق المجاورة"، موضحةً أنّ"بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: :ه. ق." (من مواليد عام 2006، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق في مجال السّرقة".

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