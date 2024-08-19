التغطية مستمرة.. مراسل الجديد ينقل إلينا المشهد الجنوبي

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الدّاخلي، عن شخص مجهول الهويّة يقوم بترويج ​المخدرات​ في محلّتي ​المريجة​ والكفاءات والمناطق المجاورة"، موضحةً أنّ"بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: :ه. ق." (من مواليد عام 2006، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق في مجال السّرقة".

