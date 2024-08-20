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محليات

"الفرصة متاحة لإعادة النازحين".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

2024-08-20 | 01:24
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&quot;الفرصة متاحة لإعادة النازحين&quot;.. ماذا في أسرار صحف اليوم؟
"الفرصة متاحة لإعادة النازحين".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

أبرز ما ورد في صحف اليوم:

النهار

عُلم أن العتاب الودّي بين نائب في حزب مسيحي بارز، وزميل له انتقد رئيس حزبه، أدّى إلى التواصل بين الطرفين، وينقل أن ثمة حراكاً يجري من قبل مقربين من الفريقين لوقف السجالات وعدم تفاقم الأوضاع بين الحليفين السابقين.

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي امس صورة لوزير الطاقة وقد احضر الحلاق الى مكتبه لقص شعره فيما يتابع عمله.

تردد ان المئة دولار المخصصة للعسكريين نهاية كل شهر لم تعد متوافرة منذ نحو ستة اشهر وقد اعطيت فقط لمناسبة عيد الجيش مطلع شهر آب الجاري.

نصح خبير اقتصادي اللبنانيين بعدم الاستمرار في تخزين الدولارات التي وفّروها وانما الاتجاه الى تنويع استثماراتهم لان اسعار سعر صرف الدولار لن تكون مستقرة على المستوى العالمي.

بدأ الكلام عن نشوء تكتلات نيابية جديدة في ضوء المتغيرات في التحالفات السياسية تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة.

يلتزم النائب ابراهيم كنعان الصمت قبل انقضاء الاسبوع وهي المهلة التي اعطاها للاجابة على مبادرته لجمع ما تفرق والعودة عن قرارات الفصل والإبعاد التي اصددرها رئيس "التيار الوطني الحر".

ينقل زوار العاصمة السورية ان الحياة في مناطق السلطة صارت معقدة حيث لا كهرباء ولا ماء ولا مشتقات نفطية الا وفق برنامج تقنين قاس جداً.

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الجمهورية

قال مدير عام سابق لوزارة دسمة ان فضيحة انقطاع الكهرباء ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

اعد احد الأحزاب ملفات شاملة عن عدد من الذين انفصلوا او فصلوا او سيفصلون لوقت الحاجة.

شخصية سياسية سيكون لها كلام مهم في قضايا حساسة خلال الساعات المقبلة. 

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اللواء

تساءلت مصادر مصرفية عن الاعتبارات التي تدفع للحديث عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية وعلاقة ذلك بالودائع.

التزمت وزيرة سابقة الصمت، بطلب من رئيسها، وعدم الإدلاء بأي موقف رداً على دورها في تعطيل اجتماعات مجلس إدارة الكهرباء.

اعتبر مصدر معني أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى لإعادة النازحين السوريين في ضوء خطورة الأوضاع في مناطق تواجدهم، وتقليص المساعدات الأممية لهم، لصالح معالجة النزوح الأوكراني..

******

البناء

قالت وسائل إعلام في الكيان إن ما جرى في جلسة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ورئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو أحبط آمال كل الذين كانوا يراهنون على المفاوضات لصناعة اتفاق يُنهي ملف الأسرى والحرب، لأنهم كانوا ينظرون لاجتماع بلينكن ونتنياهو كفرصة ضغط أميركيّ يدفع نتنياهو لتبني موقف واقعيّ يؤدّي لعقد صفقة، وإذ بالنتيجة تأتي بتبنّي بلينكن السرديّة التي يكرّرها نتنياهو لإفشال الصفقة وتحميل حماس مسؤولية الفشل.

قال مسؤول فلسطيني إن لا مصلحة لأهل غزة ولا للمقاومة فيها باتفاق يخرج بموجبه أغلب أسرى الكيان ويبقى الاحتلال في نقاط مفصليّة يتحكم بقطاع غزة مقابل هدنة لستة أسابيع يعود بعدها جيش الاحتلال الى حرب أشد ضراوة وشراسة يقتل فيها الفلسطينيين بلا هوادة أكثر من الآن، وما لم يكن الحديث عن إنهاء الحرب فلا مصلحة للفلسطينيين ولا للمقاومة بذلك، وعلى المعجبين بالاتفاق أن يطبّقوه دون الفلسطينيين.

******

الأنباء

التباس حول حقيقة ما حصل على خط اتفاق سابق يتعلق بقطاع حيوي أساسي.

"الفرصة متاحة لإعادة النازحين".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

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​بوحبيب شكر نظيره الجزائري على تزويد بلاده للبنان بالفيول

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال، عبدالله بو حبيب، اتصالاً هاتفياً بنظيره الجزائري أحمد عطاف، جدد في خلاله شكر الحكومة اللبنانية وتقديرها لمبادرة فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتزويد لبنان بالفيول لتشغيل محطاته الكهربائية، ونقل له تأثر اللبنانيين وامتنانهم لخطوة الجزائر الشقيقة.

المالية تعلّق على تقرير "ستاندرد آند بورز": التقلبات الحادة في أسعار الصرف حال دون امكانيّة الوزارة في نشر أرقام تعكس الواقع الحقيقي
07:24

المالية تعلّق على تقرير "ستاندرد آند بورز": التقلبات الحادة في أسعار الصرف حال دون امكانيّة الوزارة في نشر أرقام تعكس الواقع الحقيقي

اشارت وزارة المالية في بيان توضيحي بعد نشر مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P تقريرها اليوم، الى ان "هذا التقرير النصف السنوي يأتي في إطار عملية التصنيف الائتماني مع مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P، والمراجعة الدورية للتصنيف، وجاء في اختتام اجتماعات ومناقشات ما بين مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P والفعاليات المحلية والجهات المعنية بعدما نسّقت وزارة المالية مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات بينها وبين المؤسسة، وبين الأخيرة والجهات المعنية في لبنان، ومنها مصرف لبنان، لتمكين S&P من تقييم الاوضاع وادلاء التصنيف الذي يعكس الصورة الواقعية للاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد. فمن خلال سلسلة من الاجتماعات تلك خصوصاً التي عُقدت مع وزارة المالية، ورغم التحديات القائمة لناحية صعوبة نشر الأرقام، سعت الوزارة إلى تزويد المؤسسة بالمعطيات المتوفّرة حول التطورات على صعيد المالية العامة فيما خص وضعية الدين العام، والإدلاء بكافة التوضيحات اللازمة لإفساح المجال لمؤسسة التصنيف من القيام بعملية التقييم بافضل الظروف، الأمر الذي لم يحصل مع مؤسسة Fitch ".

07:24

المالية تعلّق على تقرير "ستاندرد آند بورز": التقلبات الحادة في أسعار الصرف حال دون امكانيّة الوزارة في نشر أرقام تعكس الواقع الحقيقي

اشارت وزارة المالية في بيان توضيحي بعد نشر مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P تقريرها اليوم، الى ان "هذا التقرير النصف السنوي يأتي في إطار عملية التصنيف الائتماني مع مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P، والمراجعة الدورية للتصنيف، وجاء في اختتام اجتماعات ومناقشات ما بين مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P والفعاليات المحلية والجهات المعنية بعدما نسّقت وزارة المالية مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات بينها وبين المؤسسة، وبين الأخيرة والجهات المعنية في لبنان، ومنها مصرف لبنان، لتمكين S&P من تقييم الاوضاع وادلاء التصنيف الذي يعكس الصورة الواقعية للاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد. فمن خلال سلسلة من الاجتماعات تلك خصوصاً التي عُقدت مع وزارة المالية، ورغم التحديات القائمة لناحية صعوبة نشر الأرقام، سعت الوزارة إلى تزويد المؤسسة بالمعطيات المتوفّرة حول التطورات على صعيد المالية العامة فيما خص وضعية الدين العام، والإدلاء بكافة التوضيحات اللازمة لإفساح المجال لمؤسسة التصنيف من القيام بعملية التقييم بافضل الظروف، الأمر الذي لم يحصل مع مؤسسة Fitch ".

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