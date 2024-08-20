"بالجرم المشهود".. قوى الأمن توقف مروج مخدرات في محلة الكفاءات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الدّاخلي، عن شخص مجهول الهويّة يقوم بترويج ​المخدرات​ في محلّتي ​المريجة​ والكفاءات والمناطق المجاورة"، موضحةً أنّ"بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: :ه. ق." (من مواليد عام 2006، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق في مجال السّرقة".





وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-8-5، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الكفاءات، على متن درّاجة ناريّة نوع "GR" لون أسود من دون لوحات؛ تمّ ضبطها".



ولفتت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّ "بتفتيشه والدّرّاجة، تمّ ضبط ما يلي: 14 مظروفًا تحتوي على مادّة السالفيا زِنة 96 غرامًا، 6 كبسولات بلاستيكيّة بداخلها مادّة الباز زِنة الكبسولة الواحدة 4,6 غ، 10 مظاريف بداخلها مادّة الماريجوانا زِنة 58 غ، 560 غ من مادّة حشيشة الكيف مقسّمة في 19 كيسًا من النّايلون، هاتف خلوي ومبالغ ماليّة".



وكشفت أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات، على متن الدرّاجة المضبوطة في محلّتَي المريجة والكفاءات والمناطق المجاورة، مقابل مبلغ يتراوح بين 40 و60 دولار يوميًّا، وأنّ الأموال الّتي ضُبطت بحوزته ناتجة عن عمليّات التّرويج.". وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".