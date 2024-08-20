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محليات

صلية صواريخ تستهدف مواقع العدو .. ما هي آخر المستجدات الميدانية؟

2024-08-20 | 03:24
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صلية صواريخ تستهدف مواقع العدو .. ما هي آخر المستجدات الميدانية؟
صلية صواريخ تستهدف مواقع العدو .. ما هي آخر المستجدات الميدانية؟


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​بوحبيب شكر نظيره الجزائري على تزويد بلاده للبنان بالفيول
07:37

​بوحبيب شكر نظيره الجزائري على تزويد بلاده للبنان بالفيول

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال، عبدالله بو حبيب، اتصالاً هاتفياً بنظيره الجزائري أحمد عطاف، جدد في خلاله شكر الحكومة اللبنانية وتقديرها لمبادرة فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتزويد لبنان بالفيول لتشغيل محطاته الكهربائية، ونقل له تأثر اللبنانيين وامتنانهم لخطوة الجزائر الشقيقة.

07:37

​بوحبيب شكر نظيره الجزائري على تزويد بلاده للبنان بالفيول

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال، عبدالله بو حبيب، اتصالاً هاتفياً بنظيره الجزائري أحمد عطاف، جدد في خلاله شكر الحكومة اللبنانية وتقديرها لمبادرة فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتزويد لبنان بالفيول لتشغيل محطاته الكهربائية، ونقل له تأثر اللبنانيين وامتنانهم لخطوة الجزائر الشقيقة.

المالية تعلّق على تقرير "ستاندرد آند بورز": التقلبات الحادة في أسعار الصرف حال دون امكانيّة الوزارة في نشر أرقام تعكس الواقع الحقيقي
07:24

المالية تعلّق على تقرير "ستاندرد آند بورز": التقلبات الحادة في أسعار الصرف حال دون امكانيّة الوزارة في نشر أرقام تعكس الواقع الحقيقي

اشارت وزارة المالية في بيان توضيحي بعد نشر مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P تقريرها اليوم، الى ان "هذا التقرير النصف السنوي يأتي في إطار عملية التصنيف الائتماني مع مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P، والمراجعة الدورية للتصنيف، وجاء في اختتام اجتماعات ومناقشات ما بين مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P والفعاليات المحلية والجهات المعنية بعدما نسّقت وزارة المالية مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات بينها وبين المؤسسة، وبين الأخيرة والجهات المعنية في لبنان، ومنها مصرف لبنان، لتمكين S&P من تقييم الاوضاع وادلاء التصنيف الذي يعكس الصورة الواقعية للاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد. فمن خلال سلسلة من الاجتماعات تلك خصوصاً التي عُقدت مع وزارة المالية، ورغم التحديات القائمة لناحية صعوبة نشر الأرقام، سعت الوزارة إلى تزويد المؤسسة بالمعطيات المتوفّرة حول التطورات على صعيد المالية العامة فيما خص وضعية الدين العام، والإدلاء بكافة التوضيحات اللازمة لإفساح المجال لمؤسسة التصنيف من القيام بعملية التقييم بافضل الظروف، الأمر الذي لم يحصل مع مؤسسة Fitch ".

07:24

المالية تعلّق على تقرير "ستاندرد آند بورز": التقلبات الحادة في أسعار الصرف حال دون امكانيّة الوزارة في نشر أرقام تعكس الواقع الحقيقي

اشارت وزارة المالية في بيان توضيحي بعد نشر مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P تقريرها اليوم، الى ان "هذا التقرير النصف السنوي يأتي في إطار عملية التصنيف الائتماني مع مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P، والمراجعة الدورية للتصنيف، وجاء في اختتام اجتماعات ومناقشات ما بين مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P والفعاليات المحلية والجهات المعنية بعدما نسّقت وزارة المالية مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات بينها وبين المؤسسة، وبين الأخيرة والجهات المعنية في لبنان، ومنها مصرف لبنان، لتمكين S&P من تقييم الاوضاع وادلاء التصنيف الذي يعكس الصورة الواقعية للاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد. فمن خلال سلسلة من الاجتماعات تلك خصوصاً التي عُقدت مع وزارة المالية، ورغم التحديات القائمة لناحية صعوبة نشر الأرقام، سعت الوزارة إلى تزويد المؤسسة بالمعطيات المتوفّرة حول التطورات على صعيد المالية العامة فيما خص وضعية الدين العام، والإدلاء بكافة التوضيحات اللازمة لإفساح المجال لمؤسسة التصنيف من القيام بعملية التقييم بافضل الظروف، الأمر الذي لم يحصل مع مؤسسة Fitch ".

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