مولوي زار بري: وضعناه في كافة الاجواء التي تقوم بها وزارة الداخلية على الصعيدين الامني وعمل البلديات الخاصة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، حيث عرض لتطورات للأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والأمنية فضلاَ عن الإجراءات التي تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية لمواكبة الأوضاع الراهنة.

الوزير المولوي تحدث بعد اللقاء: كما العادة الزيارة للرئيس نبيه بري هي لوضعه في كافة الاجواء التي تقوم بها وزارة الداخلية سواء على الصعيد الأمني أو على صعيد عمل البلديات خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ويمر بها كل لبنان والجنوب والبقاع، فكل لبنان هو واحد.



وأضاف: وضعنا الرئيس بري باجواء عمل القوى الامنية وإهتمامها بالمناطق التي يحصل فيها النزوح حيث يجب ان تبقى الدولة واجهزتها موجودة الى جانب المواطنين الصامدين والنازحين خاصة النازحين الذين أغلبهم لا زالوا في مناطق الجنوب ، نحن نحيي صمود اللبنانيين وصمود أهل الجنوب وكل لبناني متمسك بأرضه ووطنه ومنزله، وجميعنا يجب أن يبقى متمسك بوطنه.



وتابع: كما وضعنا دولته باجواء عمل البلديات وكيفية القيام بدورها في هذه الظروف الصعبة وفي كيفية قيامنا بالجهد اللازم لتأمين الدعم المطلوب للبلديات عبر الموارد المتعددة التي يمكن أن نؤمنها للبلديات للإستمرار القيام بعملها.



وختم المولوي: كما تداولنا مع دولة الرئيس بموضوع الكهرباء والجهد الكبير الذي يقوم به الرئيس ميقاتي لإستجرار المواد الضرورية لتوليد الكهرباء خاصة من العراق ومن دول أخرى لا سيما الجزائر ، كما استعرضنا أيضاً الأوضاع والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

مولوي زار بري: