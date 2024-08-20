بالفيديو - قذائف b7 ورشاشات.. إشكال يشعل بلدة فنيدق

الوطني الحر: للقيام بكل ما يمكن لإبعاد الحرب عن لبنان وعدم ربطه بحروب إقليمية لا تحمد عقباها أمّا إذا أراد العدو مهاجمة لبنان وتوسيع إعتداءاته عليه فلا نقاش بالوقوف الى جانب لبنان واللبنانيين في مواجهة إسرائيل