بالفيديو - قذائف b7 ورشاشات.. إشكال يشعل بلدة فنيدق

وقع إشكال كبير بين عائلتين في بلدة فنيدق - عكار، استخدم فيه القذائف الصاروخية والرشاشات، وأطلق اهالي البلدة نداء عاجلاً، وطالبوا الجيش والاجهزة الامنية وضع حد لهذه الممارسات المروعة للسكان pic.twitter.com/alUvlM90g9
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 20, 2024
وقع إشكال كبير بين عائلتين في بلدة فنيدق - عكار، استخدم فيه القذائف الصاروخية والرشاشات، وأطلق اهالي البلدة نداء عاجلاً، وطالبوا الجيش والاجهزة الامنية وضع حد لهذه الممارسات المروعة للسكان pic.twitter.com/alUvlM90g9
الوطني الحر: للقيام بكل ما يمكن لإبعاد الحرب عن لبنان وعدم ربطه بحروب إقليمية لا تحمد عقباها أمّا إذا أراد العدو مهاجمة لبنان وتوسيع إعتداءاته عليه فلا نقاش بالوقوف الى جانب لبنان واللبنانيين في مواجهة إسرائيل