بالفيديو- صاروخ من مسيّرة اسرائيلية يفشل بإصابة دراجة نارية في بلدة الشهابية

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارات الإسرائيلية المعادية على البقاع أدت في حصيلة أولية إلى إصابة عشرة مواطنين بجروح.