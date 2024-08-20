بالفيديو- صاروخ من مسيّرة اسرائيلية يفشل بإصابة دراجة نارية في بلدة الشهابية

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
شنت اللطائرات الحربية المعادية سلسلة غارات استهدفت محيط بلدات بريتال والنبي شيت والخضر وسهل سرعين في البقاع .
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث اول لحصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية المعادية على البقاع
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارات الإسرائيلية المعادية على البقاع أدت في حصيلة أولية إلى إصابة عشرة مواطنين بجروح.