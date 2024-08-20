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محليات

بالمسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا ... الحزب يستهدف المستوطنات والمواقع العسكرية في الجليل والجولان

2024-08-20 | 14:08
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بالمسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا ... الحزب يستهدف المستوطنات والمواقع العسكرية في الجليل والجولان
بالمسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا ... الحزب يستهدف المستوطنات والمواقع العسكرية في الجليل والجولان

سلسلة هجمات صاروخية وبالمسيرات الانقضاضية شنها حزب الله على مواقع ومستوطنات الاحتلال ، اذ اعلن منذ قليل في بيان انه:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء 20-8-2024 ‏هجوماً جوياً بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة اللواء المدرع السابع التابع لفرقة ‏الجولان 210 في ثكنة كتسافيا مستهدفة أماكن تموضع وإستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها ‏بدقة.‏ "
كما اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة  ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الضهيرة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏اليوم الثلاثاء 20-8-2024 ثكنة ميتات وإنتشاراً لجنود العدو في محيطها بصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا. ‏ "
كما اعلن قصف ثكنة شوميرا وإنتشاراً لجنود العدو في محيطها بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا، واستهدف موقع راميا بقذائف المدفعية ‏الثقيلة وأصابته إصابة مباشرة.
وفي السياق اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الى انه تم "رصد انفجار طائرتين مسيّرتين في منطقة الجولان كما تم رصد إطلاق 40 صاروخًا تجاه الجليل الغربي حيث لحقت أضرار في مستوطنة متات."
كما تحدثت وسائل اعلام العدو ان "القبة الحديدية فشلت باعتراض عدد من المسيّرات اخترقت أجواء الجليل والجولان."
 
بالمسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا ... الحزب يستهدف المستوطنات والمواقع العسكرية في الجليل والجولان

محليات

حزب الله

احتلال

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