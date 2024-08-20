بالفيديو - اللحظات الاولى للغارة التي استهدفت بلدة النبي شيت في البقاع الشمالي منذ قليل

اللحظات الاولى للغارة التي استهدفت بلدة النبي شيت في البقاع الشمالي منذ قليل pic.twitter.com/qOGdRBP21f
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 20, 2024
اللحظات الاولى للغارة التي استهدفت بلدة النبي شيت في البقاع الشمالي منذ قليل pic.twitter.com/qOGdRBP21f
اصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث ثان، لحصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية المعادية على البقاع.
في اسرار الصحف| "القبضاي البلطجي" في نيس
شنت اللطائرات الحربية المعادية سلسلة غارات استهدفت محيط بلدات بريتال والنبي شيت والخضر وسهل سرعين في البقاع .