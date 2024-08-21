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محليات

المكاري رداً على شارل جبور: نذكر الاحزاب بضرورة التأني في اختيار الناطقين باسمها

2024-08-21 | 07:16
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المكاري رداً على شارل جبور: نذكر الاحزاب بضرورة التأني في اختيار الناطقين باسمها
المكاري رداً على شارل جبور: نذكر الاحزاب بضرورة التأني في اختيار الناطقين باسمها

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري البيان الآتي:

"لطالما شجّعت وزارة الإعلام حرية التعبير وحق إبداء الرأي، لكنها في المقابل أهابت بالجميع الترفع عن دناءة الكلام والإسفاف في التوجه إلى الآخر، والصلف في المخاطبة.

إن ما صدر اليوم عن المسؤول عن جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، من سوقية تعبير وقذاعة تفكير، ردا على موقف لوزير الإعلام، يدفع الوزارة إلى تذكير الأحزاب كلها بضرورة التأني في اختيار الناطقين باسمها، فلا توكل المهمة إلى من يعانون اضطراباً سلوكيا يسقطونه على من يشاؤون، أو يكابدون عدم اتزان فكري يقودون به الخطاب الإعلامي والسياسي إلى أسفل قاع.

شارل جبور لا يستحق الرد، ولن يستدرجنا إلى حيث يقبع، فليرتفع هو ويترفّع، إذا كان قادرا بعد، لنتخاطب في السياسة والشأن العام، ونتواصل بما يليق بنا أولا وباللبنانيين جميعا.

إن الكلمة الرائقة والراقية التي لا يجيدها البعض، ينبغي أن تكون دليلنا إلى خطاب غير موتور، لا يحيد بنا عن جادّة العقل.

أما وقد قلنا ما قلناه، فنعتبر الأمر منتهيا ونتمنى على الجميع عدم الانزلاق إلى أي رد قد يستولد ردا".
 
 
 
 
المكاري رداً على شارل جبور: نذكر الاحزاب بضرورة التأني في اختيار الناطقين باسمها

محليات

زياد مكاري

الحكومة اللبنانية

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