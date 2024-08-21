بالفيديو - إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجولان المحتل

إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجولان المحتل pic.twitter.com/e2jiLsZeID
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 21, 2024
إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجولان المحتل pic.twitter.com/e2jiLsZeID
الأيام الحالية تُعدّ الأكثر خطورة، حيث يبدو أن المفاوضات المتعثرة تتجه نحو الفشل الكامل. وزير خارجية الولايات المتحدة، أنطوني بلينكن، قد غادر المنطقة عائداً إلى واشنطن، مما يشير بوضوح إلى عدم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن.
انتشر حديث للنائب مروان حمادة يتحدث فيه عن تصعيد كبير خلال الايام والساعات المقبلة انطلاقاً من الجولان.