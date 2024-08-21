رسائل إسرائيلية إلى الداخل اللبناني.. ماذا في مضمونها؟



الأيام الحالية تُعدّ الأكثر خطورة، حيث يبدو أن المفاوضات المتعثرة تتجه نحو الفشل الكامل. وزير خارجية الولايات المتحدة، أنطوني بلينكن، قد غادر المنطقة عائداً إلى واشنطن، مما يشير بوضوح إلى عدم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن.

مصادر دبلوماسية غربية أفادت للجديد بأن لا أحد في المنطقة يسعى إلى حرب واسعة بسبب تعقيد حساباتها، ولكن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أكد أن الحرب على غزة مستمرة. في لبنان، يستمر التصعيد الإسرائيلي عبر استهداف قيادات ميدانية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله.



من جانبها، أكدت مصادر مقربة من الحزب أن الرد آتٍ وهو مرتبط مباشرة بمصير المفاوضات. وعند الإعلان الرسمي عن فشلها، سيصبح الرد مسألة توقيت فقط. الدبلوماسيون يشيرون إلى أن إسرائيل ستستخدم أي رد من الحزب كذريعة لمزيد من التصعيد. كما أن تصعيد الحزب قد يتجاوز الخطوط الحمراء، مما قد يؤدي إلى استهداف مرافق حيوية لبنانية.



فيما يتعلق بتجديد قوات اليونيفيل، المصادر الدبلوماسية الغربية تؤكد أن التجديد سيكون تقنياً فقط دون تغيير في النص، رغم النقاش حول بعض العبارات المرفوضة لبنانياً. ومع ذلك، قد تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة بسبب النقاشات الواسعة حول النص.