"إسرائيل" تكثّف غاراتها ليلاً على الجنوب.. والحزب يقصف ثكنة برانيت
وسع العدو الإسرائيلي إعتداءاته الجوية ليلاً على الجنوب مستهدفا قراه وبلداته بسلسة من الغارات طالت الخيام، كفركلا، كفرشوبا، محيبيب، راميا، عيتا الشعب، كوثرية السيّاد وزبقين.
في السياق، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن "الجيش شن غارات على 10 مناطق في عمق وجنوبي لبنان".
من جانبه، صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:00 من صباح يوم الخميس 22-8-2024 ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة".