"إسرائيل" تكثّف غاراتها ليلاً على الجنوب.. والحزب يقصف ثكنة برانيت

وسع العدو الإسرائيلي إعتداءاته الجوية ليلاً على الجنوب مستهدفا قراه وبلداته بسلسة من الغارات طالت الخيام، كفركلا، كفرشوبا، محيبيب، راميا، عيتا الشعب، كوثرية السيّاد وزبقين.